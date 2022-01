Incendio in un capannone, fiamme da un'area dismessa a Erba

Fiamme a Erba, alle porte della Brianza, nella serata del 13 gennaio 2022. Un rogo è divampato all'interno di un capannone dismesso nel comune comasco che confina con l'area del Monzese.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento ma non si esclude che possa essere stato orginato da un falò acceso da qualche occupante abusivo della struttura per scaldarsi o per cucinare. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco da Como e dai distaccamenti di Erba e Cantù. Non si sono registrati feriti o intossicati.