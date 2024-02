Incendio a Cornate d'Adda nella tarda mattinata di sabato 3 febbraio. Sono oltre trenta i vigili del fuoco che dalle 12.30 stanno intervenendo in via Stucchi all'interno di un capannone per spegnere le fiamme che hanno interessato un'attività che si occupa di lavorazione del legno.

Sul posto sono presenti squadre da Monza, Vimercate e dai distaccamenti della Brianza. I pompieri sono al lavoro con tre autopompe, due autobotti, un'autoscala e un carro soccorso in collaborazione con i carabinieri. Secondo quanto al momento ricostruito, il rogo sarebbe divampato nel cortile esterno dell'azienda dove erano accatastati diversi bancali di legno, senza provocare feriti.

In via precauzionale in via Stucchi è stata inviata anche un'ambulanza del 118 in via precauzionale. Il rogo ha fatto alzare una nuvola di fuoco e fumo che è stato notato anche a distanza. Indagini in corso per risalire alle cause all'origine del rogo.

La bonifica

Nel pomeriggio di sabato si è conclusa la bonifica da parte del Nucleo NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) di Milano di un serbatoio di GPL tramite fiamma pilota. "Il serbatoio è stato coinvolto parzialmente nell'incendio, quindi questa operazione mette in sicurezza l'area e il contenuto dello stesso.

Inoltre si è in attesa del gruppo GOS ( Gruppo Operativo Speciale) Movimento terra per effettuare uno smassamento dell'area interessata per il minuto spegnimento" specificano dal comando dei vigili del fuoco di Monza.