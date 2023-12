Incendio all'Esselunga: vigili del fuoco al lavoro

Incendio alla Esselunga di Monza San Fruttuoso. Le fiamme sono divampate all'alba di lunedì 4 dicembre. Dalle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday intorno alle 4.30 la ribalta esterna della struttura in via Brembo è stata divorata dalle fiamme.

Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del rogo. Al momento lo store resta chiuso. Per adesso non sono ancora state rese note le cause dell'incendio.

Da quanto riferiscono i vigili del fuoco intervenuti tempestivamente sul posto è andato a fuoco il materiale stoccato all'esterno di una ribalta di carico e scarico merci. Sul posto sono intervenuti l'autopompa, l'autobotte e l'autoscala dei vigili del fuoco dalla sede centrale di Monza ed in supporto anche l'autopompa dal distaccamento volontario di Lissone

Notizia in aggiornamento.