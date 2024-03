Incendio nel capannone di una ditta in Brianza, 11 operai soccorsi

Una colonna di fumo nero e le sirene dei vigili del fuoco. Incendio nel pomeriggio di giovedì 28 marzo a Usmate Velate, all'interno di un capannone in viale delle Industrie.

Le fiamme sono divampate intorno alle 16.30, all'interno dello stabile di una ditta che tratta materiale ferroso. La chiamata di emergenza ha fatto accorrere sul posto diversi mezzi dei pompieri tra cui due autopompe, tre autobotti, un carro soccorso per un totale di circa 30 vigili del fuoco impegnati. "L'incendio è stato estinto in pochi minuti dalle squadre giunte in posto" specificano dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza.

A Usmate sono intervenuti anche i mezzi di emergenza del 118 con tre ambulanze e un'automedica per prestare assistenza ad alcuni operai che hanno accusato sintomi da intossicazione da fumo. Al momento si ha notizia di 11 persone sottoposte a triage dal personale sanitario sul posto. Seguiranno aggiornamenti.