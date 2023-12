Incidente, doppio investimento: 80enne è grave al San Gerardo

Grave incidente nella mattinata di oggi, 15 dicembre. Due uomini sono stati travolti e sono stati trasportati in codice rosso in ospedale.

Il sinistro poco prima di mezzogiorno a Casatenovo, in via Alfieri, la strada di fronte al cimitero di Valaperta. Alla guida dell'auto una donna di 56 anni di Vimercate, che per cause ancora da chiarire ha travolto due pedoni (pare padre e figlio) Si tratta di un 80enne, che ha riportato gravi traumi alla testa, al torace, al bacino e agli arti inferiori, e di un 52enne, anche lui con grave trauma alla testa. Per entrambi è stato disposto il trasporto in ospedale in codice rosso: il primo al San Gerardo, il secondo al Niguarda.

La donna alla guida del mezzo non ha invece riportato traumi evidenti ma ne è stato ugualmente disposto il trasporto in ospedale (in codice verde) all'ospedale di Vimercate. A seguito della chiamata al 112, il numero unico di Areu Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, sul posto sono sopraggiunti le ambulanze della Croce rossa di Lecco e i Volontari di Vimercate, due automediche e l'elicottero in appoggio decollato dal Sant'Anna di Como.

Per i rilievi del caso e per chiarire la dinamica dell'incidente i carabinieri.