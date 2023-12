Grave incidente sulla provinciale: 58enne in codice rosso al San Gerardo

È stato trasportato in codice rosso al San Gerardo, con gravi traumi alla schiena e agli arti inferiori e superiori, il 58enne rimasto coinvolto questa mattina, 13 dicembre, nell'incidente avvenuto all'alba sulla Sp 52, in località Dolzago.

Secondo le ricostruzioni l'auto guidata dall'uomo sarebbe uscita di strada mentre viaggiava lungo la Sp 52 intorno alle 7.30. Così come confermano anche i colleghi di LeccoToday. Sulla vettura insieme al 58enne anche un ragazzo di 18. Non appena scattato l'allarme, sul posto si sono portate due ambulanze inviate da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), oltre al veicolo con il medico a bordo, e poi i vigili del fuoco e i carabinieri. Che ora dovranno indagare le dinamiche del sinistro.

L'intervento di soccorso è proseguito in condizioni di massima urgenza: il 58enne è stato infatti trasportato in codice rosso al San Gerardo, con traumi importanti alla schiena e agli arti, mentre il 18enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Lecco. Con traumi al volto e agli arti superiori.