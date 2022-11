Trasportato al San Raffaele il 50enne colpito da un treno

E' stato trasportato in ambulanza in codice giallo il 50enne, di cui non si conoscono le generalità, che sabato pomeriggio poco dopo le 17 è rimasto coinvolto in un incidente con un treno ad Arcore in piazza Martiri della Libertà. L'uomo, secondo quanto ha riferito Areu, è stato colpito dal treno ed è rimasto ferito alla testa e alla mano sinistra.

I soccorsi

Sul posto, dopo la chimata al 118, sono giunti diversi mezzi di soccorso: la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco di Monza, l'ambulanza della croce bianca di Biassono, un'auto medica e l'elissoccorso. L'uomo dopo le prime cure, ha ripreso conoscenza, ed è stato traportato in codice giallo in ambulanza all'ospedale San Raffaele di Milano. Sul posto anche gli agenti del comando della polizia locale di Arcore che indagano per ricostruire l'accaduto.