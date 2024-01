Incidente in curva a Monza, schianto tra due auto: soccorsi due ragazzi

Incidente nella notte a Monza. In via Messa, poco prima di mezzanotte e mezza, due vetture si sono scontrate all'altezza della curva a ridosso del tracciato della ferrovia. Lo scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto una Volkswagen e una Citroen con a bordo due giovani di 24 e 26 anni. L'impatto, violento, ha danneggiato la carrozzeria dei veicoli e lungo la carreggiata sono rimasti diversi pezzi di lamiera. In seguito all'urto uno delle due vetture è finita fuori strada.

In via Messa dopo la richiesta di soccorso sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme a un'ambulanza inviata dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza e il personale del Soccorso Stradale Agliata di Monza che si è occupato della rimozione del veicoli e del ripristino della viabilità nel tratto. Nel sinistro non si sono registrati feriti gravi e l'ambulanza ha accompagnato in codice verde una delle due persone all'ospedale di Vimercate.