Folgorato da una scarica elettrica, finisce al Niguarda: gravissimo

E' stata una scarica elettrica di 380 volt che ha ferito ed ustionato un dipendente di un'azienda di Caponago. Dalle informazioni che Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha fornito alla redazione di MonzaToday l'incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 12 maggio, in via Simonetta, in un cantiere aperto all'interno del polo tecnologico dalla città brianzola. L'infortunio ha coinvolto due tecnici di 24 e 35 anni. Ad avere la peggio l'uomo che è rimasto folgorato da una scarica elettrica: il lavoratore ha riportato ustioni di secondo grado a testa, arti inferiori e collo. L'uomo è stato immediatamente soccorso da diversi mezzi del 118: oltre all'ambulanza sul posto è arrivato anche l'elisoccorso con un'equipe di medici che hanno preferito trasportare il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda via terra. Nello stesso incidente è rimasto coinvolto anche un collega che fortunatamente ha riportato dei problemi agli occhi per alcuni vapori sprigionati nel corso dell'incidente e un trauma alla testa dovuto alla successiva caduta. Il lavoratore è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Vimercate. Sul posto sono intervenuti oltre a diversi mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa di Areu, anche i vigili del fuoco di Monza e gli agenti della polizia locale di Caponago che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Giornata nera: incidenti anche ad Albiate e Bellusco

Pochi minuti prima, in meno di un'ora, sono stati due gli incidenti che hanno visto finire in ospedale una donna di 50 anni ad Albiate e un 31enne al lavoro in un magazzino di Bellusco. In ordine temporale pochi minuti dopo le 13 è stata la donna che stava lavorando in un'azienda in via Gramsci. La 50enne ha riportato una lesione alla caviglia dopo che un peso di oltre 100 chili è caduto e l'ha colpita provocando un trauma all'arto. La donna è stata soccorsa e trasportata al San Gerardo di Monza, dalla croce verde di Lissone. A ricostruire l'incidente gli agenti della locale di Albiate. Anche a Bellusco, in un magazzino di via Europa, è rimasto ferito ad una gamba, un operaio di 31 anni che ha riportato un trauma da schiacciamento causato da un urto con un muletto. L'uomo è stato soccorso dall'ambulanza guidata dai volontari di Vimercate che hanno trasportato in codice verde il 31enne al pronto soccorso dell'ospedale brianzolo. Sul posto la polizia locale di Bellusco per accertare la dinamica dei fatti.