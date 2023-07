Incidente sul lavoro a Limbiate, operaio precipita durante manutenzione al centro commerciale

Incidente sul lavoro a Limbiate nella serata di martedì 4 luglio. Un operaio di 48 anni è caduto da alcuni metri, dopo essere precipitato da una piattaforma dove era impegnato in alcuni interventi di manutenzione all'interno della galleria del centro commerciale in via Isonzo, in quel momento chiuso.

La chiamata di emergenza all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata poco dopo la mezzanotte e sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso. Per fortuna le condizioni del'uomo, caduto da circa due metri, sono poi apparse meno gravi del previsto e il 48enne è stato trasferito in ospedale per le cure mediche del caso in codice giallo a Desio. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio e il personale di Ats per effettuare gli accertamenti per ricostuire con esattezza la dinamica dell'incidente sul lavoro.