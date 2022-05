Incidente sul lavoro nella ditta dismessa, ferito un operaio di 42 anni

Soccorsi in codice giallo a Monza per un operaio di 42 anni rimasto ferito all'interno di una ditta dismessa mentre stava effettuando alcuni interventi. E' successo nel pomeriggio di venerdì, in via Bellini.

Pochi minuti dopo le 14.30 nell'area in disuso si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso insieme ai vigili del fuoco, agli agenti della questura e al personale di Ats. Il 42enne è stato soccorso in codice giallo e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo quanto al momento ricostruito l'operaio sarebbe stato colpito dal braccio meccanico di un macchinario durante le operazioni nel sito. Sono in corso gli accertamenti per far luce sulla dinamica dell'infortunio.