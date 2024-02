Incidente in moto, gravissimo un uomo a Monza

Un grave incidente questa mattina, 16 febbraio, ha visto coinvolto un 54enne monzese.

L'impatto è avvenuto sulla Sp2. La chiamata al numero dell'Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza Areu poco prima delle 8, a seguito del violentissimo scontro fra un'auto e una moto. Alla guida di quest'ultima un uomo di 54 anni, trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo e le cui condizioni sono apparse subito critiche.

Sul luogo del sinistro sono state inviate un'automedica e un'ambulanza dei Volontari Vimercate. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che si sono messi al lavoro per i rilievi del caso e chiarire le cause del sinistro e per ripristinare in sicurezza la viabilità.