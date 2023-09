Incidente fra una moto e una bicicletta, ragazzo e donna all'ospedale

Scontro tra una moto e una bicicletta questo pomeriggio, 13 settembre, in via Borgazzi.

A rimanere coinvolti nell'incidente, accaduto poco prima delle 15, un uomo di 33 anni e una donna di 52.

Sul posto sono giunti un'ambulanza e gli uomini della polizia locale per i rilievi del caso. Entrambi, l'uomo e la donna, sono stati trasportati al Policlinico ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Intanto lungo l'arteria cittadina l'intervento della polizia locale è stato mirato anche anche a far defluire la lunga coda di auto che si è venuta a formare.

Fatti i primi accertamenti l'esatta dinamica dell'incidente resta da chiarire.