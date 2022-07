"Vola" dalla giostra al luna park vicino a Monza: uomo gravissimo

l volo dal seggiolino al secondo giro e la corsa in ospedale, dove ora si trova ricoverato in pericolo di vita. Grave incidente domenica sera al luna park di Novegro, in via Rivoltana a Segrate. Stando a quanto finora verificato da MilanoToday, tutto è successo pochi minuti prima delle 22.

Un uomo di 38 anni, un parrucchiere egiziano residente a Corsico, si trovava sui "mini seggiolini" in compagnia di due amici, quando - per cause tutte ancora da accertare - sarebbe caduto dalla giostra facendo un volo di un paio di metri e sbattendo la testa al suolo. Soccorso da un'ambulanza del 118, il 38enne è stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico di Milano, dove i medici gli hanno diagnosticato una emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono molto delicate ed è in pericolo di vita.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Segrate, che hanno ascoltato i compagni della vittima e hanno effettuato i primi accertamenti. Dai riscontri preliminari sembra che la giostra, che è stata posta sotto sequestro, non presentasse alcuna anomalia. Il lavoro dei militari prosegue per capire cosa sia accaduto.