Drammatico incidente lungo la provinciale: 2 feriti gravi in ospedale

Drammatico incidente tra due furgoni ad Agrate Brianza, lungo la Sp13 in direzione Melzo. Le due persone rimaste coinvolte nello scontro, avvenuto all’altezza dello svincolo del Colleoni, sono state trasferite in ospedale: una in codice rosso, l’altra in codice giallo.

L’incidente è successo poco dopo la mezzanotte di domenica 11 febbraio. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze e le auto mediche in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco con l'autopompa da Vimercate e il carro fiamma da Lissone

.Le condizioni delle due persone rimaste coinvolte nello schianto (un uomo di 58 anni e un’altra persona di cui al momento non sono state fornite informazioni) sono apparse immediatamente molto serie. Il ferito più grave è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, mentre l’altro è stato portato al San Raffaele in codice giallo. Al momento non è nota la dinamica dell’accaduto: spetterà ai carabinieri intervenuti sul posto ricostruire come è avvenuto il drammatico schianto.