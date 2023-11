Incidente all'alba per le strade di Arcore: due feriti

Incidente all'alba questa mattina, domenica 19 novembre a Arcore in via Ferruccio Gilera. Intorno alle 6 due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'abulanza e i vigili del fuoco con l'autopompa del distaccamento di Vimercate per soccorrere i feriti e il ripristino delle condizioni di sicurezza. I due feriti, una donna di 46 anni e un uomo di 70, non avrebbero riportato ferite gravi ma sono comunque stati trasportati per i dovuti controlli all'ospedale di Vimercate.