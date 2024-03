Incidente stradale: investito un bambino di 7 anni, soccorritori sul posto

Grave incidente ad Arcore: è stato investito un bambino di 7 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.20 di giovedì 14 marzo in via Gilera all’altezza del civico 110.

Dalle prime informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) il ferito è un bambino di 7 anni. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi in codice rosso. Sul posto l’ambulanza. I soccorritori stanno lavorando proprio in questo momento. Ad ora non sono state fornire indicazioni sulla dinamica dell’accaduto, nè ulteriori informazioni sulle condizioni del bambino rimasto ferito.

Notizia in aggiornamento.