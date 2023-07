La serata nel locale, le auto via veloci e l'inferno di fuoco: così Arnold è morto a 22 anni

Una serata trascorsa tra amici in un locale e il ritorno verso casa, con la comitiva che si saluta nella notte e sale a bordo di una Range Rover e di una Bmw M8. Due vetture che poco dopo sfrecciano sulle strade, viaggiando - come rilevano gli inquirenti - a "velocità sostenuta". E nel tragitto, da Nova Milanese a Limbiate, lungo la Monza-Saronno, all'altezza di piazza Tobagi la Range Rover, per cause ancora in corso di accertamento si schianta contro una rotatoria e poi si ribalta diverse volte fino a prendere fuoco. Sono le due della notte di sabato 8 luglio.

A bordo dell'auto c'era Arnold Selishta, 22 anni, insieme ad altri due amici di 18 e 23 anni che si sono salvati. Lui invece non ce l'ha fatta. Mentre i due amici sono riusciti a uscire dall'inferno di fuoco della fiamme e a lasciare l'abitacolo il ragazzo invece è stato estratto dai vigili del fuoco e le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime.

Dopo la chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, sul posto sono giunte tre ambulanze insieme all'automedica allertate in codice rosso, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Il 22enne è stato accompagnato in codice rosso, in ambulanza, all'ospedale San Gerardo di Monza dove poco dopo purtroppo è deceduto. Meno gravi invece erano apparse fin da subito le condizioni degli altri due ragazzi di 18 e 23 anni, anche loro soccorsi e trasferiti in codice giallo e verde nei ospedali di Monza e di Milano Niguarda.

Le indagini

Ora i carabinieri di Desio indagano per far luce sulla dinamica. Al momento dell'intervento dei soccorsi sul luogo dell'incidente non è stata trovata nessuna altra auto e i militari dell'Arma sono al lavoro per raccogliere la testimonianza anche dei giovani a bordo della Bmw della comitiva. Al momento sono state acquisite alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e i dati dei varchi di accesso alla città che potrebbero fornire elementi utili alle indagini coordinate dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Milano per stabilire eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti nell'incidente. Se dovesse emergere che al volante della Range Rover ribaltata e incendiata non ci fosse la vittima per il soggetto - una volta eventualmente individuato - potrebbe profilarsi l'ipotesi di omicidio stradale. Entrambi i ragazzi rimasti feriti hanno dichiarato di non essere i conducenti del veicolo.