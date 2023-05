Auto finisce fuori strada sulla provinciale: due feriti gravi

Un'auto fuori strada lungo la provinciale, cinque persone soccorse e due feriti gravi in codice rosso in ospedale. Incidente nella serata di sabato 13 maggio a Melzo, lungo la strada provinciale 103. Intorno alle 21, all'altezza di cascina Rogorone, una vettura - per cause in corso di accertamento - ha perso il controllo ed è uscita fuori strada. Nel sinistro sembra non essere coinvolto alcun altro veicolo. A bordo del mezzo c'erano cinque persone e due di queste sono rimaste incastrate nell'abitacolo in seguito all'impatto ed estratte dai vigili del fuoco. Le loro condizioni sono apparse fin da subito molto gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con quattro ambulanze, l'elisoccorso che si è alzato in volo da Como e i carabinieri insieme ai vigili del fuoco da Gorgonzola. Due delle persone soccorse - tutte uomini tra i 19 e i 53 anni - sono state trasferite in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza e al Niguarda di Milano. I rilievi e gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati affidati ai carabinieri.