Incidente all'alba a Monza, auto si ribalta

Incidente all'alba a Monza. Poco dopo le cinque di sabato 29 luglio a Monza, a Sant'Albino, si è verificato un sinistro con il ribaltamento di una vettura. La chiamata di emergenza all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata alle 5.10 da via Alberto da Giussano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale insieme al personale del soccorso stradale Agliata di Monza che ha provveduto a rimuovere il mezzo incidentato per il ripristino della viabilità.

Il sinistro non ha fortuntamente avuto gravi conseguenze e un'ambulanza ha trasferito una persona, in codice verde, all'ospedale San Gerardo di Monza. Vista l'ora non si sono registrati particolari probelmi per la circolazione nel tratto.