Investita da un'auto mentre porta a spasso il cane: bimba di 8 anni in ospedale

Una bambina di otto anni è finita in ospedale, in codice giallo, dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Monte Bisbino venerdì pomeriggio. L'investimento è avvenuto poco prima delle 17 quando la bambina, secondo quanto riferito, stava portando a spasso un cane. Mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, è sopraggiunta un'auto con al volante una donna residente in città.

La vettura, secondo quanto risulta, aveva appena ripreso la marcia dopo aver effettuato una fermata prima dell'attraversamento. Il mezzo ha frenato bruscamente e urtato con il pneumatico anteriore sinistro il piede della piccola.

Visitata sul posto dal personale del 118 la bambina è stata poi accompagnata in ospedale in ambulanza in codice giallo. In via Monte Bisbino sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.