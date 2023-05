Grave incidente a Bovisio Masciago: due ragazzi in ospedale in codice rosso

Grave incidente stradale nella serata di giovedì 4 maggio a Bovisio Masciago. Lungo la Monza-Saronno, all'altezza di corso Milano, un'auto e una motocicletta, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte e l'impatto è stato violento. Tre le persone coinvolte, tutti giovani di 27 anni: due uomini e una donna. Ad avere la peggio sono stati i due ragazzi - maschio e femmina - che viaggiavano a bordo della dueruote. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso.

Due delle persone coinvolte risultano in gravi condizioni: il conducente della moto è stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale di Varese mentre la 27enne che era in sella come passeggera sulla dueruote è andata in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. Lungo il tratto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desio che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo quanto al momento emerso la moto sarebbe finita, con tutta probabilità a forte velocità, contro l'auto che la precedeva. In seguito allo schianto conducente e passeggera della moto sono stati sbalzati a diverse decine di metri di distanza.