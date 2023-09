Scappa dopo un incidente, indagini a Brugherio

A Brugherio sono in corso le ricerche per rintracciare la persone che era a bordo di un monociclo elettrico che è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 14 settembre.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 16.30, in via Increa. All'altezza del civico 26, secondo quanto ricostruito, una Kia Picanto eil monociclo si sono scontrati. Dopo essersi fermato e aver prestato i primi soccorsi però la persona a bordo del mezzo elettrico - descritta come un soggetto giovane - si sarebbe allontanato, andando via. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Brugherio che ha trovato solo la donna che era al volante del mezzo che ha raccontato l'accaduto e descritto l'altro soggetto così da poter avviare le indagini per rintracciarlo.

Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale.