Incidente all'incrocio, traffico in tilt e lunghe code per tornare a casa

Un incidente stradale e traffico in titl nell'ora di punta con lunghe code. Succede a Brugherio, in viale Lombardia, una delle direttrici di accesso e di uscita del comune brianzolo che confina con Monza e con Cologno Monzese.

Un'auto e una moto d'epoca intorno alle 19 di martedì 3 ottobre si sono scontrati all'incrocio, per cause in corso di accertamento. E sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme a una pattuglia della polizia locale di Brugherio. Lo schianto è avvenuto all'intersezione tra viale Lombardia e via San Giuseppee ha coinvolto un'autovettura BMW condotta da una 30enne che percorreva via San Giuseppe e un motociclo d'epoca BMW R 80 condotto da un uomo di 42 anni che percorreva viale Lombardia in direzione Monza.

Insieme all'ambulanza e all'automedica del 118 martedì sera in viale Lombardia sono giunte tre pattuglie della polizia locale di Brugherio per gestire la viabilità a causa delle lunghe code e della congestione che si era creata data anche l'alta affluenza dovuta all'ora di punta del rientro. Ad avere la peggio nell'incidente è stato il motociclista che ha riportato fortunatamente solo lievi lesioni ed è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Cernusco sul Naviglio.