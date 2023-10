Incidente tra auto e moto a Cesano Maderno: gravissima donna

Incidente stradale a Cesano Maderno nel pomeriggio di martedì 17 ottobre. Poco dopo le 15.30 in via Venaria Reale una donna di 55 anni è stata soccorsa in gravi condizioni in seguito a un sinistro che ha visto coinvolte un'auto e una moto. E proprio su questo mezzo viaggava la 55enne.

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha fatto intervenire sul posto un'automedica e un'ambulanza del 118 in codice rosso. Ad avere la peggio è stata proprio la donna che ha riportato, secondo i dati sanitari disponibili, un trauma cranico e a un braccio. L'ambulanza ha trasferito la signora in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto insieme al 118 sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale a cui spetterà ricostruire la dinamica del sinistro.