Incidente a Cesano, motociclista incastrato sotto furgone: 20enne gravissimo

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di martedì 6 febbraio a Cesano Maderno. Un ragazzo di vent'anni è stato soccorso e trasferito in codice rosso con un'ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza dopo uno schianto contro un furgone per il trasporto disabili. Il sinistro è avvenuto pochi minuti dopo le 17 all'altezza di piazza Monte Bianco 5. Il giovane, 20 anni, era in sella a una moto quando per cause ancora in corso di accertamento la dueruote si è scontrata con il veicolo e il centauro è rimasto incastrato sotto il furgone.

A riportare le conseguenze più pesanti è stato proprio il giovane che è stato soccorso con traumi multipli. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza in codice rosso insieme ai vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. I pompieri, giunti con squadre da Desio e Seregno, hanno dovuto utilizzare dei cuscini di sollevamento pneumatici ad alta pressione per estrarre il motocilista che è stato poi affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale.