Claudio Albergoni, chi è l'uomo morto in bici travolto da un'auto a Pessano

E' Claudio Albergoni, ciclista di 67 anni, residente a San Donato, la vittima del tragico incidente avvenuto a Pessano con Bornago. Il 67enne è morto domenica pomeriggio dopo essere stato travolto da un'auto insieme a un altro ciclista con cui stava pedalando nel tratto. Albergoni si trovava in sella alla sua bicicletta e stava pedalando insieme a un altro uomo quando all'altezza di una rotatoria lungo la sp215 - la strada provinciale che da Moriano di Vimercate, attraverso Caponago, conduce fino a Pessano - è stato travolto da un'auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 13.30.

Troppo gravi i traumi dell'uomo

Alla guida del mezzo, un'Opel Agila, c'era un 21enne (residente a Pavia) che ha colpito il guard-rail e poi i ciclisti. Si è subito fermato per prestare soccorso ma, purtroppo, per il ciclista non c'è stato nulla da fare: il 67enne è deceduto sul colpo. La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata pochi minuti dopo le 13.30 e sulla provinciale si sono precipitate due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso insieme ai carabinieri della compagnia di Pioltello, stazione di Carugate, ai comandi del capitano Francesco Berloni.

Secondo quanto al momento ricostruito, l'utilitaria avrebbe travolto i due ciclisti all'imbocco della rotatoria e per uno di loro non c'è stato nulla da fare. L'altro ciclista di 56 anni (di Pessano) risulta gravemente ferito ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda di Milano in elicottero, in codice rosso. Il 21enne è stato portato in codice giallo al San Raffaele, ma non è in pericolo di vita. I mezzi sono stati sequestrati e la salma è stata affidata all'Istituto di medicina legale di Milano. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Carugate che stanno indagando per far luce sulla dinamica del sinistro mortale.