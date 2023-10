Camion perde il carico alla rotonda: strada invasa da lastre di ferro

La strada "invasa" da lastre di ferro e disagi alla viabilità. Nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre a Cornate d'Adda un autotreno ha perso il carico. Il sinistro - che non ha coinvolto altri mezzi ed è avvenuto in autonomia - si è verificato alle ore 16 all'altezza della rotonda della SP178, all'incrocio con via Lanzi. Il mezzo pesante trasportava lastre di ferro e, per cause in corso di accertamento, sono finite a terra.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autopompa della sede centrale di Monza per il ripristino delle condizioni di sicurezza.