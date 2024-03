Incidente in autostrada: atterra l'elisoccorso, traffico in tilt

Incidente stradale in A4: atterra l’elisoccorso. L’incidente è avvenuto verso le 8.50 di mercoledì 13 marzo lungo l’autostrada A4, tra lo svincolo tangenziale est e la tangenziale nord in direzione Milano. Naturalmente ci sono ripercussioni sul traffico. Al momento non è nota la dinamica dell’accaduto.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze e l’elisoccorso in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco. Due le persone rimaste coinvolte: due uomini di 44 e di 52 anni. Al momento le condizioni dei feriti appaiono meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il codice è stato declassato da rosso a giallo. Un ferito è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza, l'altro in elisoccorso al Niguarda di Milano.

Notizia aggiornata alle ore 11.41 del 13 marzo.