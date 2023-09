Gabriele Paleari, morto a 28 anni in un incidente in moto

E' Gabriele Paleari, 28 anni, originario di Desio, una delle due vittime del terribile incidente mortale avvenuto nella mattinata di domenica 3 settembre 2023, in PIemonte lungo la statale 25, a Sant’Antonino di Susa, al km 34+550.

Poco dopo le 10, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Condove, due persone hanno perso la vita dopo un terribile scontro auto-moto. E in sella alla sua Suzuki Gsx R1000, come riportano i colleghi di TorinoToday, c'era Gabriele Paleari, 28enne nativo di Desio (Monza Brianza) ma residente a Bruino per motivi lavorativi. Non c'è stato scampo nemmeno per Domenico Storzillo, 75enne nativo di Gragnano (Napoli) ma residente a Sant'Antonino di Susa, e che era alla guida di una Chevrolet Matiz.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la moto stesse percorrendo la statale mentre l'auto giungeva da una strada secondaria. L'impatto, violento, è stato laterale, con la moto che ha colpito l'auto dal lato conducente e che, a seguito dello scontro, si è ribaltata, finendo su un fianco.

Oltre ai militari dell'Arma, sono intervenuti l’elisoccorso 118, l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Susa e i Vigili del Fuoco di Borgone di Susa, che hanno dovuto operare per estrarre dalle lamiere Storzillo.