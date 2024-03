Schianto fra auto nella notte: 4 feriti, di cui uno minorenne, al San Gerardo

Sono quattro i feriti, di cui uno minorenne, finiti all'aopedale dopo una violenta carambola tra auto è avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 marzo a Solaro, poco dopo le 2.20.

Come chirisce MilanoToday, le vetture coinvolte sono diverse e le cause del sinistro ancora da accertare. I feriti sono in condizioni serie anche se nessuno sarebbe in pericolo di vita: a bordo delle auto c'erano quattro persone di 17, 22, 25 e 41 anni.

Sul posto oltre ai soccorritori del 118 - intervenuti con due ambulanze e un'automedica - anche i carabinieri della Compagnia di Rho e i vigili del fuoco da Varese, che hanno liberato la sede stradale. I feriti sono stati trasportati all'ospedale San Gerardo e all'ospedale di Castellanza (Varese).

Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto. I militari, dopo aver effettuato i rilievi, hanno raccolto testimonianze e verificato la presenza di telecamere nell'area.