Incidente in moto mentre va a lavoro: morto un uomo di 54 anni

Tragedia sulle strade di Concorezzo venerdì mattina. Un uomo di 54 anni, un motociclista residente in città, è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale lungo la strada provinciale Monza-Trezzo, nel comune brianzolo, in via Monza, nella zona al confine con il capoluogo.

L'uomo, secondo quanto al momento emerso, è deceduto in ospedale dove era stato trasferito in condizioni disperate dopo uno scontro frontale con un'auto. L'impatto, violento, ha sbalzato dalla sella il 54enne che stava guidando in direzione del luogo di lavoro. Erano da poco passate le 8 quando sulla provinciale si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso insieme alla polizia locale di Concorezzo.

Le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito gravissime e il trasferimento è avvenuto in codice rosso al San Gerardo di Monza. Poi il decesso. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale.