Incidente tra tre auto: un morto e 11 feriti

Un morto e undici feriti. Alba di sangue alle porte di Monza. Mercoledì mattina in viale Forlanini, a Milano, poca distanza dall'imbocco della tangenziale, lungo lo stradone che conduce all'aeroporto, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre auto pochi minuti prima delle 5.30.

Pesantissimo il bilancio: un uomo - si tratterebbe di un ragazzo di 20 anni - è morto sul colpo e altre undici persone sono rimaste ferite, tre in modo molto grave. I feriti con il quadro clinico più delicato, stando a quanto appreso, sono stati accompagnati in codice rosso negli ospedali San Raffaele, Policlinico e Niguarda.

L'incidente, le cui cause sono tutte da accertare, è avvenuto nella carreggiata in direzione aeroporto. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e gli equipaggi di cinque ambulanze e tre auto mediche. Le macchine coinvolte nello schianto sono andate completamente distrutte nell'impatto, violentissimo. I rilievi per ricostruire l'accaduto sono affidati ai ghisa.