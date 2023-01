Auto prende fuoco in mezzo alla strada dopo un incidente

Un'auto in fiamme dopo un incidente. Incendio in mezzo alla strada nella serata di venerdì poco dopo le 23 a Nova Milanese. A prendere fuoco è stata una Peugeot, in via Galvani, al confine con Muggiò a poca distanza dal complesso abbandonato dell'ex cinema.

La vettura, con a bordo due ragazzi di 29 anni, è uscita fuori strada e si è schiantata contro un palo per poi rimbalzare, secondo una prima ricostruzione della dinamica del sinistro, di nuovo al centro della carreggiata dove è stata avvolta dalle fiamme. Pochi minuti dopo le 23 del 27 gennaio a Nova Milanese sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Desio e i soccorsi del 118 con un'ambulanza. I due giovani a bordo sono usciti illesi dal sinistro e dal rogo, riuscendo a mettersi in salvo prima che la Peugeot fosse distrutta dalle fiamme. In seguito all'accaduto avrebbero dichiarato di aver sbandato e perso il controllo del veicolo dopo una manovra per evitare un cane in mezzo alla strada.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati effettuati dai militari dell'Arma. Il tratto nella serata di venerdì è rimasto momentaneamente chiuso per consentire l'intervento di soccorso.