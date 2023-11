Incidente auto moto: l'automobilista alle 9 del mattino aveva alzato il gomito

Alle 9 del mattino aveva già alzato il gomito. Così è emerso dai risultati dell’alcoltest al quale l’automobilista è stato sottoposto dagli agenti della polizia locale: 0,74g/l alla prima prova, 0,84 g/l alla seconda. Pertanto gli agenti della polizia locale gli hanno contestato le violazioni amministrative per guida in stato di ebbrezza.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di venerdì 10 novembre a Brugherio. Alle 9 gli agenti della polizia locale sono intervenuti per uno scontro tra un’auto e una moto all’incrocio tra viale Lombardia, via Adda e via Botticelli. Nello schianto sono rimasti coinvolti due uomini, entrambi 44enni (l’automobilista residente a Monza e il centauro a Cologno Monzese). A riportare le ferite il motociclista. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati allertati i soccorsi in codice giallo. Fortunatamente le condizioni del motociclista erano meno serie rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e l’uomo è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Monza.