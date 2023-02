Incidente lungo la Nuova Comasina: 5 persone coinvolte

Incidente lungo la Sp 44 bis: 5 persone coinvolte, nessuna per fortuna in condizioni gravi. Lo schianto è avvenuto a Barlassina intorno alle 12.15 di oggi, domenica 12 febbraio.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze in codice giallo e l'auto medica. Cinque le persone rimaste coinvolte nell’incidente: 4 uomini (di 20, 29, 36 e 51 anni e una donna di 44 anni). Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Seregno. Un ferito è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, un altro in verde all’ospedale di Paderno Dugnano.

Saranno i carabinieri a ricostruire la dinamica dell’accaduto.