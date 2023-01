Schianto tra 3 auto in Valassina: traffico bloccato

Domenica di passione per gli automobilisti. Nella mattinata di oggi, 29 gennaio, si è verificato un incidente in Valassina. E' temporaneamente attivo un restringimento della carreggiata in direzione Milano al km 15,900. Nello schianto, avvenuto all'altezza di Desio, sono rimaste coinvolte tre auto.

Da Anas riferiscono che "al momento si transita sulla corsia di sorpasso, mentre sono temporaneamente chiuse le corsie di marcia e centrale. La regolare circolazione sarà ripristinata il prima possibile, una volta rimossi i mezzi incidentati".

Una la persona rimasta seriamente coinvolta nell'incidente. Si tratta di un uomo di 50 anni trasferito in codice verde all'ospedale di Carate Brianza.