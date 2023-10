Incidente a Usmate Velate, auto finisce nel giardino di una villetta

L'auto che sfonda la recinzione e finisce nel giardino di un'abitazione. "Scenografico" incidente - per fortuna senza gravi conseguenze per nessuno - a Usmate Velate nella serata di giovedì 26 ottobre.

Una Lancia Ypsilon, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo, uscendo fuori strada e finendo la corsa in via Mongorio all'interno del giardino di una villetta, dopo averne sfondato la recinzione. La chiamata con la richiesta di soccorso è partita intorno alle 22 e sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 insieme ai vigili del fuoco con un'autopompa dal distaccamento di Vimercate e i carabinieri.

A bordo c'era un 46enne che ne è uscito quasi illeso ed è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Vimercate in ambulanza. L'utilitaria sfondando la recizione è piombata nel giardino e ha abbattuto anche diverse piante. La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle forze dell'ordine.