Incidente auto moto: un 17enne trasferito in ospedale

Schianto auto moto, un 17enne finisce in ospedale in codice giallo. Grande paura nel tardo pomeriggio di lunedì 20 novembre a Villasanta. Erano circa le 18 quando in via Leonardo da Vinci c’è stato un grave incidente stradale. Un violento scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro, un ragazzo di 17 anni.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate l’ambulanza e l’automedica. Giunti sul posto i soccorritori hanno constatato che le condizioni del ragazzo, anche se serie, erano fortunatamente meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Il 17enne è stato subito trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Villasanta ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.