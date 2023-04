Infortunio sul lavoro: atterra l'elisoccorso

Grande paura nella tarda mattinata di oggi, martedì 4 aprile, a Lentate sul Seveso. Poco prima delle 11 un uomo di 57 anni è caduto in un’azienda di via per Mariano.

Sono stati subito allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sono stati inviati in codice giallo l’elisoccorso e l’ambulanza. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono giunti anche gli addetti di Ats per ricostruire l’esatta dinamica del fatto, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Seregno. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice giallo in elisoccorso all’ospedale di Lecco.