Vede i carabinieri e tenta la fuga a folle velocità: è caccia all'uomo

Appena ha visto avvicinarsi la gazzella ha ingranato la marcia ed ha iniziato una folla fuga tra le vie del paese, anche in contromano rischiando di investire i pedoni e di causare incidenti. Momenti di follia e di paura nel pomeriggio di lunedì 8 maggio a Correzzana. Erano circa le 17 quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Besana Brianza ha notato una Audi A3 bianca procedere con andatura sospetta.

A quel punto i militari si sono avvicinati per fermarla, ma il conducente ha iniziato la fuga a tutta velocità tra le vie del paese brianzolo. Fuga terminata a Casatenovo, nella Brianza lecchese. Giunto in via Scuola, una strada chiusa, l’uomo è sceso dall’auto ed è scappato tra i campi facendo perdere le sue tracce. Adesso è caccia all’uomo.

L'auto del fuggitivo