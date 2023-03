Non si ferma al posto di blocco e scappa dai carabinieri a folle velocità per mezza Brianza

Non si è fermato all'alt dei carabinieri e ha accelerato, cercando di allontanarsi. E così lunedì sera, a Desio, all'altezza di via Milano dove i militari dell'Arma avevano allestito un posto di controllo, è iniziato un inseguimento terminato diversi chilometri dopo, a Barlassina.

A fuggire è stata una Kia Picanto con al volante un 47enne con precedenti per reati connessi agli stupefacenti. E la vettura tra sorpassi azzardati, manovre pericolose e velocità ha percorso più di una decina di chilometri terminando la corsa a Barlassina all'altezza di via Longoni. Qui la Kia, con due gazzelle dei carabinieri dietro, ha arrestato la marcia. I militari hanno perquisito la vettura e addosso al 47enne hanno trovato qualche grammo di marijuana. Per il possesso della droga l'uomo è stato segnalato alla prefettura e sono scattati tutti gli accertamenti amministrativi con il relativo ritiro della patente di guida.