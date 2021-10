Scappa dalla polizia e fa un volo di 5 metri giù nei box (con la bottiglia di birra in mano)

Ha visto gli agenti e ha iniziato a correre. Ma durante la fuga si è lanciato in un salto oltre un muretto all'interno di un condominio senza sapere che cosa ci fosse dietro ed è finito a terra, dopo un volo di circa cinque metri, sulla rampa dei box. E ha chiesto aiuto.

I fatti sono avvenuti a Monza nel pomeriggio di lunedì 11 ottobre. Tutto è iniziato intorno alle 15 nell'area dei giardini degli Artigianelli durante un controllo della polizia locale. Mentre gli agenti del Nost pattugliavano la zona si sono accorti della presenza di un giovane intento a parlare con un ragazzo. Alla vista del personale il primo si è innervosito e allontanato, scappando via. Inseguito dalla polizia, il ragazzo ha attraversato via Cavallotti e giunto in via Parravicini si è dileguato.

Il salto nel vuoto da cinque metri

A rimettere gli agenti sulle sue tracce è stato lui stesso quando saltando un muretto all'interno di un'area condominiale di via Parravicini si è ritrovato a cadere per cinque metri nel vuoto, atterrando sulla rampa dei box del complesso. Sul posto insieme alla polizia locale sono intervenuti anche i soccorsi del 118 con un'ambulanza: il giovane - 21 anni, tunisino, noto alle forze dell'ordine e senza documenti - è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza con una frattura del gomito e di entrambi i polsi e un trauma cranico.

Nella caduta è atterrato con una bottiglia di birra tra le mani mentre nella fuga avrebbe gettato un involucro contenente circa 8 grammi di hashish già suddivisa per la vendita: nelle tasche del giovane sono stati trovati 50 euro in banconote di piccolo taglio. Il 21enne è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, per resistenza a pubblico ufficiale e per violazione alle norme del T.u.imm.