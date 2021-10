L'inseguimento e il sequestro della Bmw usata come "taxi" della droga nel parco della Groane

Un'auto sequestrata e due uomini - probabilmente spacciatori - costretti alla fuga. Nuova operazione antidroga messa a segno dalla polizia locale a Limbiate, all'interno del Parco delle Groane. Nel mirino della Task Force istituita grazie protocollo d'intesa siglato da Regione Lombardia e i comuni del Parco nei giorni scorsi è finita una Bmw di grossa cilindrata che nell'ultimo mese aveva effettuato centinaia di passaggi nell'area e che verosimilmente poteva essere utilizzata per gli spostamenti dei pusher e per lo spaccio di droga.

L'inseguimento

Sabato sera il veicolo - già nella black list - è stato nuovamente intercettato all'interno del parco in un'area del comune di Limbiate ed è scattato l'inseguimento. All'attività hanno preso parte otto agenti in servizio nei comuni di Limbiate, Cesate e Solaro insieme al responsabile del progetto Antonio Azzarone, vicecomandante della polizia locale di Limbiate.

Dall'auto in fuga sono scesi due cittadini marocchini che sono riusciti a far perdere le proprie tracce nel parco mentre il mezzo è stato abbandonato e sequestrato. "Alle autorità giudiziarie sarà chiesta l’assegnazione della vettura al corpo di polizia per svolgere compiti istituzionali" hanno fatto sapere dal municipio. Il veicolo risulta intestato a un prestanome ma secondo quanto al momento emerso potrebbe essere stato utilizzato per le attività di spaccio nell'area.

"L’operazione conclusa sabato sera si aggiunge alle numerose attività di monitoraggio e recupero dell’area svolte in questi mesi" hanno fatto commentato con soddisfazione dal comune.