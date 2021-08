Due inseguimenti nella notte in Brianza, 19enne fugge da posto di blocco e si schianta

Due inseguimenti in poche ore, nella notte, in Brianza. Prima a Limbiate, dove una Bmw con due persone a bordo davanti ai carabinieri anzichè fermarsi ha premuto sull'acceleratore ed è scappata via, a tutta velocità, fino a Paderno Dugnano dove il mezzo ha saltato un semaforo rosso all'incrocio e si è schiantato contro l'utilitaria su cui viaggiava una coppia di anziani. A Bovisio Masciago invece nei guai è finito un 19enne che era al volante sotto effetto di alcol.

Scappa dai carabinieri e si schianta contro un palo della luce

L'auto con il 19enne al volante ha incrociato il posto di controllo dei carabinieri della compagnia di Desio a Bovisio Masciago, lungo via Nazionale. L'utilitaria, nonostante l'alt dei militari ha proseguito la corsa, senza fermarsi. Ed è scattato l'inseguimento.

La gazzella dell'Arma si è subito messa sulle tracce dell'auto in fuga che, dopo alcune centinaia di metri ha perso il controllo ed è finita contro un palo della luce a bordo strada. Il giovane alla guida è stato sottoposto al test dell’etilometro che è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore ai 1,2 g/l. Per il conducente è scattato il ritiro della patente e una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

La folle fuga della Bmw e l'incidente al semaforo

A Limbiate, tra le strade deserte a causa del periodo estivo e delle partenze per le vacanze, durante i controlli ad attirare l'attenzione dei militari è stata un'auto di grossa cilindrata in via 8 Marzo. A bordo c'erano due uomini che alla vista dei carabinieri anzichè sottoporsi al controllo hanno tentato la fuga. Hanno dato gas alla Bmw e sono fuggiti via a tutta velocità. Una corsa di alcuni chilometri finita poco dopo, a Paderno Dugnano dove il mezzo fuori controllo ha "bruciato" un semaforo rosso all'incrocio e si è schiantato contro l'auto su cui viaggiava una coppia di anziani.

I due pensionati fortunatamente non hanno riportato gravi ferite e per loro c'è stato solo un grande spavento. Dalla Bmw invece sono scesi i due fuggitivi sulle cui tracce si sono messi anche i carabinieri. Mentre uno dei due uomini è riuscito a fuggire, il conducente - 19 anni - è stato bloccato e arrestato. Il giovane, senza fissa dimora, dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni stradali. Processato per direttissima, il 19enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo quotidiano di presentazione in caserma.