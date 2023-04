Gli "strani" insetti che hanno invaso il condominio monzese

Certamente non sono zanzare, non pungono, ma sono ugualmente fastidiose. Si tratta di insetti che da qualche settimana stanno "invadendo" un condominio di San Rocco.

La segnalazione è arrivata alla redazione di MonzaToday da Emilio Dilda, residente nella palazzina che ha inviato anche un’email al comune di Monza per segnalare il problema. “Un problema che si verifica nelle giornate soleggiate - ha spiegato -. Come ho spiegato agli uffici competenti gli insetti arrivano all’imbrunire. Sono tantissimi, creano vere e proprie 'nuvole' che si posano sulle finestre e nell’atrio della palazzina”. Dilda, che ha inviato agli uffici competenti anche le foto degli insetti, aveva chiesto delucidazioni e la possibilità di effettuare un intervento di disinfestazione, pur sapendo che non si tratta di zanzare. Il monzese era comunque preoccupato perché durante le serate estive, se il problema non verrà risolto, non sarà possibile neppure aprire le finestre.

“Dall’ufficio competente la mia richiesta è stata avanzata a un altro ufficio - prosegue -. Ma la risposta ricevuta non mi ha soddisfatto. Mi viene riferito che non si tratta di un intervento che deve effettuare il comune, ma mi devo rivolgere direttamente all’amministratore della palazzina perché il comune non interviene in aree private. Ma come fanno a riferirlo se non hanno neppure fatto esami per capire che insetti sono e da dove provengono? Non potrebbero essere legati a fattori esterni come per esempio lo smog”.