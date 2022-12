Auto in doppia fila per andare al bar, cliente minaccia gli agenti: denunciato

Sosta selvaggia nella via per fermarsi per un caffè o un aperitivo al bar. E a Brugherio, per monitorare i disagi viabilistici più volte lamentati dai residenti per le vetture lasciate in doppia fila, sabato pomeriggio sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato un controllo in via Sciviero. E durante l'attività il personale del comando di via Quarto si è imbattuto in un conducente che aveva appunto lasciato il veicolo in doppia fila, con un parcheggio "creativo". L'uomo è stato fermato e gli agenti gli hanno chiesto le generalità ma il conducente si è rifiutato e ha iniziato a minacciare uno degli operanti per poi allontanarsi.

L'uomo, 51 anni, risultato poi residente ad Agrate Brianza, è stato rintracciato e invitato presso il comando di polizia locale di via Quarto dove è stato denunciato: dovrà rispondere di violenza o minaccia a pubbico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni delle generalità secondo quanto previsto dal codice penale.