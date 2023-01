Notte di sirene in Brianza tra aggressioni e serate alcoliche

Quella che è appena trascorsa è stata una notte di intenso lavoro per le forze dell'ordine e gli operatori del 118. Diversi gli interventi in Brianza per soccorrere persone che avevano alzato troppo il gomito e vittime di aggressioni.

Mezz'ora dopo la mezzanotte sono scattati i soccorsi a Seregno per aiutare un ragazzo di 23 anni che, secondo le prime informazioni fornite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sarebbe stato aggredito in via Einaudi. Il giovane è stato trasferito in codice giallo all'Ircss San Gerardo di Monza. Un'altra aggressione poco prima delle 4 a Monza, in via Lecco. Da Areu i soccorsi in codice giallo, sul posto anche gli agenti della polizia di Stato. Pochissime le informazioni fornite. Il ferito è un uomo, di cui però non è stata fornita l'età.

Diversi anche gli interventi per soccorrere persone che avevano alzato troppo il gomito. Alle 2.25 a Lissone in via Volta è stata soccorsa una donna di 43 anni che poi è stata trasferita in codice verde all'Irccs San Gerardo di Monza. Alle 3.15 a Biassono sono scattati i soccorsi per un ragazzo di 20 anni trasferito, anche lui in codice verde, all'ospedale di Vimercate.