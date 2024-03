L'attrice e showgirl Justine Mattera derubata in Brianza. Una brutta disavventura con un piccolo lieto fine: dopo che i ladri le hanno rubato la borsa con dentro carta di credito, documenti ed effetti personali, mentre aspettava che la figlia finisse gli allenamenti al velodromo, ha sporto denuncia e qualcuno ha ritrovato almeno i suoi documenti e così li ha potuti riavere.

A raccontare l'episodio è stata la stessa Mattera sui social. "Mentre aspettavo che mia figlia finisse il suo allenamento in pista ciclistica a Cesano Maderno mi hanno spaccato il finestrino della macchina (di mio marito ahimè) per rubarmi la borsa. (La mia preferita)". La showgirl ha raccontato di averla lasciata dietro il sedile, nascosta, pensando che non si vedesse.

"utti i documenti, le carte di credito, il bancomat, gli occhiali da vista (non vedo un tubo), la patente americana…addio. Sarei dovuto partire ieri sera per Cesena per lavoro ma con la denuncia e dispiacere ho deciso di partire invece all’alba di oggi. Treno alle 6. Peccato che da casa mia (estrema ovest di Milano), senza macchina con le carte bloccate, non ho potuto nemmeno prendere un Enjoy. Alle 4:30 di mattina non ci sono né gli autobus ne la metro. Ed il tassista è arrivato a casa mia con già 20 euro sul tassametro. Ahh ragazzi. Vi auguro una giornata meglio della mia!".

E poi Mattera ha rivolto anche un ringraziamento ai carabinieri di Cesano Maderno "carinissimi e rapidissimi" e la squadra S.C. Cesano Maderno ASD che l'ha supportata e aiutata. Una brutta disavventura che ha avuto, almeno in parte, un lieto fine: qualcuno ha ritrovato in un campo i documenti della showgirl e così Justine Mattera ha potuto riaverli. Ed è stata ancora una volta lei stessa ad aggiornare