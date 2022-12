La città dei Balocchi sul lago a meno di un'ora da Monza

Ha aperto i battenti giovedì 8 dicembre a Cernobbio, nella nuova sede principale del parco che fu di Luchino Visconti, la Città dei Balocchi, la manifestazione natalizia che per molti anni ha illuminato e trascinato a Como migliaia e migliaia di turisti. Alle 15.30 si sono aperti i cancelli e alle 17 si sono accesi i proiettori del Magic Light, una delle attrazioni di maggiore impatto della Città dei Balocchi, quella che più di altre aveva dato a Como un aspetto decisamente appariscente.

I balocchi con tutti i loro fiocchi di Natale si sono trasferiti a Cernobbio. Il programma della manifestazione può essere consultato qui.

Programma

Parco di Villa Erba – Villa Bernasconi – Borgo e Riva di Cernobbio



Parco di Villa Erba - Ingresso gratuito al Parco

Dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 22.00

Da venerdì a domenica e festivi dalle 10.00 alle 23.00

25 dicembre dalle 15.30 alle 22.00

31 dicembre dalle 10.00 alle 20.00

1° gennaio dalle 12.00 alle 23.00

Nel Parco di Villa Erba: Pista di Pattinaggio – Mercatino di Natale – Casette della solidarietà –Tunnel per Rovaniemi e slitta di Babbo Natale – Carro dei mestieri – Il pomotunnel – Casa di Babbo Natale – Trenino dei Balocchi – Arte in mostra Playing Whit Colors – Circo Chapiteau Tanguran (dal 14 dicembre)… e tante altre sorprese

Cernobbio Magic Light Festival

Cernobbio: Villa Bernasconi – Albero dei Cherubini - Borgo degli Angeli – Riva di Cernobbio – Strettoia – Vie dello Shopping.

Parco di Villa Erba: La Torre parlante – Le Fontane -I ParAlberi - I CantAlberi - Il boschetto innevato – Il Verde incanto - ... e altre sorprese (dalle 17.00 alla chiusura del parco)

Villa Bernasconi

Dal venerdì al lunedì dalle 10.00 alle 18.00

Dal martedì al giovedì dalle 14 alle 18.00

8 dicembre dalle 10.00 alle 18.00

25 dicembre e 1° gennaio chiusa

Tutti i giorni fino al 24 dicembre, on line sulla pagina Facebook: Calendario dell’Avvento

Mostra gratuita: I Grandi Maestri. Raffaele De Angelis. Il presepio popolare nel borgo marinaro.

Mostre comprese nel biglietto del museo (biglietto unico € 5,00; gratis under 14, over 75, Cernobbiesi e altre categorie): Al lago con Antonio e Marieda. Dipinti e sculture della collezione Boschi Di Stefano – Pulcini a Villa Bernasconi. Librini in mostra, Edizioni Pulcino Elefante di Alberto Casiraghy – Giuseppe Veneziano. 10 NFT. A cura di Aldo Premoli.

Mercoledì 7 dicembre

Gli elfi di Teatro in Centro

Dalle 15.30 alle 18.00 circa

Parco di Villa Erba

Laboratorio artistico-creativo per adulti

Il piacere di un libro con Cristina Quadrio di Fata Morgana

Villa Bernasconi

Dalle 14.00 alle 16.00

Posti limitati, prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 19

Accensione Magic Light Festival

Parco di Villa Erba

Ore 17.00

Inaugurazione Mostra

GIUSEPPE VENEZIANO. 10 NFT

A cura di Aldo Premoli

Presso La Cernobbina Art Studio – Via Regina, 69

Ore 18.00

EVENTO PARALLELO

Giovedì 8 dicembre

Festa in via 5 Giornate “A spasso con Babbo Natale”

organizzata dall’Ass. Amici di Cernobbio

Dalle 9 alle 19.00

Città dei Balocchi in divisa

Polizia di Stato con attività ludiche per bambini

Lungolago Cernobbio

Dalle 10.00 alle 17.00

Battesimo della sella

giardino Villa Bernasconi

annullato in caso di maltempo

Dalle 10.00 alle 17.00

Clown e giocoleria con Sebastian Burrasca

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30

Gli elfi di Teatro in Centro

Parco di Villa Erba – via 5 Giornate

Dalle 15.30 alle 18.00

Accensione Villa Bernasconi

Ore 17.00

Inaugurazione Albero

Largo Luchino Visconti

Canta Rebecca Salsini

Ore 17.30

Venerdì 9 dicembre

La fantastica slitta di Babbo Natale

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.00

L’elfomobile, due stravaganti folletti con la loro simpatica automobile a pedali

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 18.00

Gli Elfi di Teatro in Centro

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 18.00

Sabato 10 dicembre

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Città dei Balocchi in divisa

Polizia Penitenziaria con attività ludiche per bambini

Parco di Villa Erba

Dalle 10.00 alle 17.00

Carabinieri

Lungolago Cernobbio con attività ludiche per bambini

Dalle 10.00 alle 17.00

Il pomotunnel della Fondazione Minoprio

Coltivare è custodire il creato

Laboratori Didattici

Parco di Villa Erba

Dalle 14.30 alle 17.00

Fai una passeggiata con i Trampolieri di Allincirco

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 18.00 circa

Gli Elfi di Teatro in Centro

Parco di Villa Erba

Dalle ore 15.30 alle 18.00 circa

CeneretoQUA CenerentoLA

Promosso da Teatro Sociale, in collaborazione con Comune di Cernobbio e Villa Erba nell’ambito di Città dei Balocchi

Padiglione Fiera – Ingresso C1

Due recite ore 16.00 e 17.30

EVENTO SPECIALE

Domenica 11 dicembre

XXXIV Coppa d’inverno del Lario

Riva e Lungolago di Cernobbio

Organizzata da Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, Comitato Provinciale Como e Lecco, Canottieri “Cernobbio 2010” con il patrocinio del Comune di Cernobbio

Gare dalle 10.15 alle 12.20

EVENTO PARALLELO

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Gli Elfi di Teatro in Centro

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 18.00

Note di Natale con il Coro In-canto

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30

Il pomotunnel della Fondazione Minoprio

Coltivare è custodire il creato

Laboratori Didattici

Parco di Villa Erba

Dalle 14.30 alle 17.00

Città dei Balocchi in divisa

Polizia Penitenziaria con attività ludiche per bambini

Parco di Villa Erba

Dalle 10.00 alle 17.00

Lunedì 12 dicembre

Merenda a Villa d’Este

Per i bambini delle scuole di Cernobbio

spettacolo di burattini “Natale festa per tutti – alla ricerca di Abilian”

Progetto scuola su prenotazione

Villa Bernasconi

Martedì 13 dicembre

Merenda a Villa d’Este

Per i bambini delle scuole di Cernobbio

spettacolo di burattini “Natale festa per tutti – alla ricerca di Abilian”

Progetto scuola su prenotazione

Villa Bernasconi

Laboratorio floreale

a cura di Fondazione Minoprio

Villa Bernasconi

Dalle 14.00 alle 16.00 - Posti limitati, prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu

Mercoledì 14 dicembre

Merenda a Villa d’Este

Per i bambini delle scuole di Cernobbio

spettacolo di burattini “Natale festa per tutti – alla ricerca di Abilian”

Progetto scuola su prenotazione

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Progetto scuola su prenotazione

Villa Bernasconi

Giovedì 15 dicembre

Progetto scuola su prenotazione

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Progetto scuola su prenotazione

Villa Bernasconi

Jukebox di Natale

Con il maestro Sergio Guatterini al pianoforte

Villa Bernasconi

Dalla 15 alle 18

Incontro con l’autrice

Maria Pia Morelli e le storie di Agata Allegra

Villa Bernasconi

Ore 17.00

EVENTO SPECIALE con Parolario Junior - Posti limitati, prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu

Venerdì 16 dicembre

Progetto scuola su prenotazione

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Progetto scuola su prenotazione

Villa Bernasconi

Laboratorio artistico creativo per adulti

Pittura su seta con Rosanna Pressato

Villa Bernasconi

Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Posti limitati, prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu

Sabato 17 dicembre

Chiudi gli occhi e guarda…

Attività musicali dai 5 agli 11 anni

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Città dei Balocchi in divisa

Agenzia Dogane Italiane con attività educative per famiglie

Parco di Villa Erba

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Città dei Balocchi in divisa

Polizia di Stato

Lungolago Cernobbio

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Il pomotunnel della Fondazione Minoprio

Coltivare è custodire il creato

Laboratori Didattici

dalle 14.30 alle 17.00

Presepe Vivente

A cura dell’Ass. De-Sidera

Giardino di Villa Bernasconi

Ore 15.00 – 16.30 – 18.00

EVENTO PARALLELO

Spettacolo – Laboratorio con i Sulutumana

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Dalle 16.00 alle 18.00

Rovennatale

Festa della frazione

Centro Civico

Domenica 18 dicembre

Immagina che…

Spettacolo musicale per bambini dai 100 anni in giù

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Città dei Balocchi in divisa

Vigili del Fuoco con attività ludiche per bambini

Lungolago Cernobbio

Dalle 10 alle 17

Battesimo della sella

Parco Villa Erba

Dalle 10.00 alle 17.00

Il pomotunnel della Fondazione Minoprio

Coltivare è custodire il creato

Laboratori Didattici

dalle 14.30 alle 17.00

Elfo Ben e il calendario dell’Avvento

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Dalle 16.00 alle 18.00

Concerto

Coro della Cappella Musicale di S. Maria Maggiore di Bergamo

A cura dell’Ass. Amici della Musica di Cernobbio

Chiesa di San Vincenzo

Ore 21.00

EVENTO PARALLELO

Lunedì 19 dicembre

Progetto scuola su prenotazione

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Progetto scuola su prenotazione

Villa Bernasconi

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 19

Martedì 20 dicembre

Progetto scuola su prenotazione

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Progetto scuola su prenotazione

Villa Bernasconi

Laboratorio artistico-creativo per adulti

Magic Angels con la fashion designer Doris Tilg

Villa Bernasconi

Dalle 14.00 alle 16.00

Posti limitati, prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 19

Mercoledì 21 dicembre

Progetto scuola su prenotazione

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Progetto scuola su prenotazione

Villa Bernasconi

Laboratorio artistico-creativo per adulti

Il piacere di un libro con Cristina Quadrio di Fata Morgana

Villa Bernasconi

Dalle 14.00 alle 16.00

Posti limitati, prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 19

Giovedì 22 dicembre

Jukebox di Natale

Con il maestro Sergio Guatterini al pianoforte

Villa Bernasconi

Dalla 15 alle 18

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 19

Gli Elfi di Teatro in Centro

Parco di Villa Erba

Dalle ore 15.30 alle 18.00

Venerdì 23 dicembre

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Città dei Balocchi in divisa

Polizia Stradale con attività ludiche per bambini

Lungolago Cernobbio

Dalle 10 alle 17

Incontro con l’autrice

Giada Negri e l’ultima edizione dell’ “Abecedari de Comm”

Villa Bernasconi

Ore 15.00

EVENTO SPECIALE con Parolario junior

Posti limitati, prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu

Gli Elfi di Teatro in Centro

Parco di Villa Erba

Dalle ore 15.30 alle 18.00 circa

Spettacolo “Coro voci bianche Teatro Sociale”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

Sabato 24 dicembre

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Città dei Balocchi in divisa

Carabinieri

Lungolago Cernobbio

Dalle 10.00 alle 17.00

Gli Elfi di Teatro in Centro

nel parco di Villa Erba e nel borgo

Dalle ore 15.30 alle 18.00

Babbo Natale nel borgo e nel parco

Dalle ore 15.30 alle 17.00 circa

Vigilia in Villa Bernasconi

Dalle 15 alle 18

Lunedì 26 dicembre

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Note di Natale

Ghiricoro

Dalle 15.30

Parco di Villa Erba

La regina delle nevi

a cura di Teatro in centro

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

Concerto di Santo Stefano con “Ghiricoro”

Chiesa di Santo Stefano nella frazione di Piazza S. Stefano

Ore 18.30

Spettacolo “Blevio Blues Band”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 20.30

Martedì 27 dicembre

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 19

Spettacolo di burattini

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00 e ore 17.00

Spettacolo “Blevio Blues Band”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 20.30

Mercoledì 28 dicembre

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 19

Boy Clown

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30

Giovedì 29 dicembre

Jukebox di Natale

Con il maestro Sergio Guatterini al pianoforte

Villa Bernasconi

Dalla 15 alle 18

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 19

Spettacolo “Naufragata”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

Venerdì 30 dicembre

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Spettacolo “Naufragata”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

Sabato 31 dicembre

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Spettacolo “Naufragata”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

Domenica 1 gennaio

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 19

Spettacolo “Naufragata”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

Lunedì 2 gennaio

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 19

Spettacolo di Elisabetta Lizza e Angelica Gobbo con gli elfetti di Elfo Ben

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

Martedì 3 gennaio

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 19

Spettacolo “Opera Guitta”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

Mercoledì 4 gennaio

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 19

Spettacolo “Opera Guitta”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

Giovedì 5 gennaio

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30 alle 19

Spettacolo “Opera Guitta”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

Venerdì 6 gennaio

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Spettacolo “Opera Guitta”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

Battesimo della sella

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Parco di Villa Erba

Annullato in caso di maltempo

La Befana nel Borgo di Cernobbio

Dalle ore 15.30 alle 17.00 circa

Le streghe di Rovenna

Parco di Villa Erba

Dalle 15.30

Spettacolo di Droni

EVENTO SPECIALE

Visibile dalla riva di Cernobbio e Villa Erba

Ore 20.00

Sabato 7 gennaio

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Spettacolo “Opera Guitta”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00

Domenica 8 gennaio

La fantastica slitta di Babbo Natale

Parco di Villa Erba

Dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Spettacolo “Opera Guitta”

Chapiteau Tanguran – parco di Villa Erba

Ore 16.00